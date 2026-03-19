Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha pubblicamente difeso sua madre sui social, commentando le critiche ricevute. Ha affermato che le persone giudicano senza comprendere che un figlio non desidera genitori perfetti, ma genitori felici. La sua dichiarazione è arrivata in risposta alle critiche rivolte alla madre, con l’obiettivo di chiarire il rapporto familiare.

Tutto è partito da uno scatto che ritraeva Sonia Bruganelli e il fidanzato a cena al ristorante, una foto pubblicata su Instagram e poi rilanciata da Davide Bonolis con un cuore rosso. Un gesto che ha scatenato una raffica di reazioni, tutt’altro che benevole. Tra i messaggi ricevuti dal ragazzo, «Povero Paolo», ha scritto un utente, riferendosi al conduttore. E ancora: «Pensa come sarà contento papà». Ma Davide, invece di lasciar correre, ha deciso di postare quei commenti e rispondere pubblicamente: «La gente parla, giudica, semplifica. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici», ha scritto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Davide Bonolis difende la mamma Sonia Bruganelli: «La gente giudica, ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici»

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