Sondaggi politici cosa voterebbero oggi gli italiani tra i partiti della Prima Repubblica | primo il Pci oltre le attese il Msi

A 80 anni dal referendum tra Repubblica e monarchia, gli italiani sceglierebbero ancora la Repubblica. E sceglierebbero, se votassero oggi per i partiti della Prima Repubblica, il Pci, che raccoglierebbe più voti di Dc e Msi, come evidenziano i sondaggi. La rilevazione di Youtrend per SkyTg24 registra cosa pensano gli italiani del passato a 80 anni dal referendum del 2 giugno. E non hanno dubbi sulla forma di Stato: l’85% voterebbe anche oggi Repubblica, solo il 15% la monarchia. Un trend che è costante tra gli elettori di tutti i partiti. La scelta tra Repubblica e monarchia, i valori repubblicani e la Costituzione. Quasi tutti gli elettori, quindi, voterebbero oggi per la Repubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI GLI ITALIANI HANNO SCELTO LA POLITICA TREMA

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