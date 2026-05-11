Sondaggio Swg stabili i partiti del governo cresce di poco Lega e Pd La percentuale di aumento più alta è per Vannacci

Secondo gli ultimi sondaggi Swg pubblicati da TgLa7, i partiti che sostengono il governo mantengono le stesse percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti. Fratelli d’Italia e Forza Italia registrano valori invariati, mentre il Partito Democratico sale dello 0,2% e la Lega dello 0,1%. Tra i partiti più citati, cresce leggermente anche la percentuale relativa a Vannacci.

Stabili i partiti di governo nei nuovi sondaggi Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia e Forza Italia. In salita il Partito Democratico +0,2% e la Lega +0,1%. Scende Movimento 5 Stelle -0,2% e Verdi e Sinistra -0,1%. Nei partiti più piccoli sale ancora Futuro Nazionale +0,3% e Italia Viva +0,1%. In diminuzione dello 0,1% Azione, Noi Moderati, Più Europa e Altre Liste. In calo anche la percentuale di chi non si esprime -1%. Giuseppe Conte e le «voci preoccupanti» sulla salute, com’è andata l’operazione e l’esame istologico sul tumore: «Sono stati giorni duri» Il sindaco di Ferrara finisce in un fossato col Suv, alla guida c’è la sua assessora: lei...🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sondaggio Swg, continua il calo dei partiti di governo. Scendono i 5 stelle, sale il PdCalano i big della politica nel nuovo sondaggio Swg condotto per il TgLa7, con una diminuzione delle preferenze per Fratelli d’Italia -0,3%,...

Sondaggio Swg, Vannacci sale e la Lega sprofonda. In calo anche Fratelli d’Italia: cosa è cambiato nell’ultima settimanaÈ il movimento del generale Roberto Vannacci la forza politica che sale più di tutte nell’ultima settimana, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il...

Argomenti più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Il sondaggio: Avs si avvicina a Forza Italia. E il centrodestra continua a scendere; Sondaggio politico Swg: in calo Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Nel campo progressista crescono Pd e Avs; Sondaggio Supermedia, FdI primo partito. Ma... ecco cosa cambia in 2 settimane | Libero Quotidiano.it.

Le tracce del ranking di Google(TG:e10838).tcd - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il combattimento di Elder Scrolls Online è davvero orribile reddit

Sondaggio politico SWG per il TGLA7 del 4 maggio: in calo FdI, cresce il PDL'ultimo sondaggio SWG del 4 maggio 2026 delinea un quadro politico in leggero movimento, caratterizzato da una flessione dei principali partiti di centrodestra a favore di una crescita delle opposizi ... la7.it