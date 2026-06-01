Sondaggio Swg è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini che perde ancora

Questa settimana nei nuovi sondaggi Swg per TgLa7, tra i principali partiti crescono Fratelli d’Italia e Verdi e Sinistra (+0,1%), mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento più marcato (+0,3%). In lieve flessione, invece, Partito Democratico, Forza Italia e Lega, tutti in calo dello 0,2%. Tra le forze minori prosegue la crescita di Futuro Nazionale, che guadagna un ulteriore 0,3%. Perdono terreno Azione, Italia Viva e Noi Moderati (-0,1%), mentre Più Europa mantiene una posizione stabile. Le Altre Liste segnano un lieve aumento dello 0,1%. Diminuisce inoltre dell’1% la quota di elettori che non esprimono una preferenza di voto. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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SONDAGGIO SWG TG LA7: cresce Vannacci, cala la Lega, Meloni resta prima ma cambia tutto!

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