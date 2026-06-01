Sondaggio Swg cresce il M5s Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega
Un sondaggio Swg mostra un aumento del M5s, che sale di un punto percentuale, raggiungendo il 17,4%. La Lega si mantiene stabile al 23,5%, mentre il partito di centrodestra, guidato da una leader donna, segna un lieve incremento dello 0,1%. Continua anche la crescita di un altro movimento, che adesso si avvicina alla Lega in termini di consensi. La settimana scorsa, il partito di governo aveva perso lo 0,4%.
Dopo avere perso lo 0,4% la scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni rimane stabile (segnando uno +0,1%) e Fratelli d’Italia si attesta al 28,2%. Segue il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali e si ferma al 22,3%. Segna, invece, un più 0,3% il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, stimato al 13%. È questo il quadro che viene fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. Altro dato che emerge dall’indagine è la costante ascesa di Futuro Nazione: il partito di Roberto Vannacci si avvicina velocemente a quello di Matteo Salvini. Sotto il podio c’è Forza Italia: il partito di Antonio Tajani è stimato al 7,2% registrando un meno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sondaggi Politici SWG TG LA7: Fratelli dItalia domina, PD cresce e il Centro crolla | 26 Gennaio!
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