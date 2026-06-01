Dopo avere perso lo 0,4% la scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni rimane stabile (segnando uno +0,1%) e Fratelli d’Italia si attesta al 28,2%. Segue il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali e si ferma al 22,3%. Segna, invece, un più 0,3% il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, stimato al 13%. È questo il quadro che viene fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. Altro dato che emerge dall’indagine è la costante ascesa di Futuro Nazione: il partito di Roberto Vannacci si avvicina velocemente a quello di Matteo Salvini. Sotto il podio c’è Forza Italia: il partito di Antonio Tajani è stimato al 7,2% registrando un meno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio Swg, cresce il M5s. Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega

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Sondaggi Politici SWG TG LA7: Fratelli dItalia domina, PD cresce e il Centro crolla | 26 Gennaio!

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