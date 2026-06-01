Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

Secondo un sondaggio politico, Fratelli d’Italia registra un aumento dei consensi, mentre il Partito Democratico diminuisce. Il Movimento 5 Stelle mostra un incremento nei voti, e il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, registra una crescita significativa. I dati sono stati raccolti recentemente e riflettono le variazioni nelle preferenze degli elettori rispetto alle ultime rilevazioni.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle sale e Roberto Vannacci 'decolla' con Futuro Nazionale. E' il quadro del sondaggio Swg che oggi, lunedì 1 giugno, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% rispetto alla scorsa. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SONDAGGIO POLITICO: FRATELLI D'ITALIA CRESCE! MELONI GIÙ!

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