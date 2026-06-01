I sondaggi politici indicano un calo del Partito Democratico, che scende al 20 per cento. Il vantaggio sui 5 Stelle si riduce ai minimi storici, segnalando una diminuzione di consensi per entrambe le forze politiche. L’effetto del referendum sembra essere ormai tramontato, e la situazione si stabilizza su livelli di consenso più bassi rispetto alle settimane precedenti. Non sono riportate variazioni significative per altri partiti.

L’effetto referendum sembra ormai svanito. I sondaggi certificano come la situazione sia tornata molto simile a quella precedente al voto di marzo, mostrando come il campo largo non sia riuscito a capitalizzare la vittoria elettorale e soprattutto la sconfitta del governo, la cui riforma è stata bocciata dai cittadini alle urne. Fratelli d’Italia torna così in crescita e approfitta di un tracollo del Pd, che torna intorno al 20% nel sondaggio realizzato da Ipsos e illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Va meglio, sul fronte progressista, al Movimento 5 Stelle che in questo momento è più vicino al Pd di quanto non lo siano i dem a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, tracollo del Pd: scende al 20%, vantaggio sui 5 Stelle ai minimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI POLITICI OGGI Numeri shock il vantaggio si sta azzerando

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il PdNella rilevazione settimanale dei sondaggi politici, si registra una diminuzione dei consensi per il centrodestra, con Fratelli d’Italia che scende...

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: chi arriva primoSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra il suo livello più basso da quando si sono svolte le elezioni europee, attestandosi...

Temi più discussi: Venezia: vince Simone Venturini. I risultati di tutti i comuni al voto; L'ultimo sondaggio del Corriere fa sorridere Giorgia e tremare Elly: FdI vola, Pd in caduta libera; Comunali 2026 il centrodestra resiste: Meloni rilancia dopo il voto; Sondaggi politici 2026 la media | Campo largo pareggia il Centrodestra (ma è rebus alleanze): calo M5s al 12%.

Sondaggi politici, tracollo del Pd: scende al 20%, vantaggio sui 5 Stelle ai minimiL’effetto referendum sembra ormai svanito. I sondaggi certificano come la situazione sia tornata molto simile a quella precedente al voto di marzo, mostrando come il campo largo non sia riuscito a ... lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici 2026 | Crollo Pd, 20% dopo Comunali: Centrodestra vince Elezioni allargando la coalizioneSondaggi politici Ipsos Pagnoncelli ribaltano narrazione dem: Pd in calo dopo le Comunali, risale Meloni ma per vincere le Elezioni ancora non basta ... ilsussidiario.net