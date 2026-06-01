Sondaggi politici tracollo del Pd | scende al 20% vantaggio sui 5 Stelle ai minimi
I sondaggi politici indicano un calo del Partito Democratico, che scende al 20 per cento. Il vantaggio sui 5 Stelle si riduce ai minimi storici, segnalando una diminuzione di consensi per entrambe le forze politiche. L’effetto del referendum sembra essere ormai tramontato, e la situazione si stabilizza su livelli di consenso più bassi rispetto alle settimane precedenti. Non sono riportate variazioni significative per altri partiti.
L’effetto referendum sembra ormai svanito. I sondaggi certificano come la situazione sia tornata molto simile a quella precedente al voto di marzo, mostrando come il campo largo non sia riuscito a capitalizzare la vittoria elettorale e soprattutto la sconfitta del governo, la cui riforma è stata bocciata dai cittadini alle urne. Fratelli d’Italia torna così in crescita e approfitta di un tracollo del Pd, che torna intorno al 20% nel sondaggio realizzato da Ipsos e illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Va meglio, sul fronte progressista, al Movimento 5 Stelle che in questo momento è più vicino al Pd di quanto non lo siano i dem a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
SONDAGGI POLITICI OGGI Numeri shock il vantaggio si sta azzerando
Notizie e thread social correlati
Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il PdNella rilevazione settimanale dei sondaggi politici, si registra una diminuzione dei consensi per il centrodestra, con Fratelli d’Italia che scende...
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: chi arriva primoSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra il suo livello più basso da quando si sono svolte le elezioni europee, attestandosi...
Temi più discussi: Venezia: vince Simone Venturini. I risultati di tutti i comuni al voto; L'ultimo sondaggio del Corriere fa sorridere Giorgia e tremare Elly: FdI vola, Pd in caduta libera; Comunali 2026 il centrodestra resiste: Meloni rilancia dopo il voto; Sondaggi politici 2026 la media | Campo largo pareggia il Centrodestra (ma è rebus alleanze): calo M5s al 12%.
Sondaggi politici, tracollo del Pd: scende al 20%, vantaggio sui 5 Stelle ai minimiL’effetto referendum sembra ormai svanito. I sondaggi certificano come la situazione sia tornata molto simile a quella precedente al voto di marzo, mostrando come il campo largo non sia riuscito a ... lanotiziagiornale.it
Federalismo pragmatico, un italiano su due è con Draghi. L’idea per uscire dalla trappola dell’unanimità Un recente sondaggio pubblicato da SWG evidenzia che un italiano su due sostiene la proposta del federalismo pragmatico caldeggiata da Mario Draghi, facebook
Sondaggi politici 2026 | Crollo Pd, 20% dopo Comunali: Centrodestra vince Elezioni allargando la coalizioneSondaggi politici Ipsos Pagnoncelli ribaltano narrazione dem: Pd in calo dopo le Comunali, risale Meloni ma per vincere le Elezioni ancora non basta ... ilsussidiario.net