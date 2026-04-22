Sondaggi politici cala il centrodestra ma scende anche il campo largo | Fratelli d'Italia ai minimi cresce il Pd

Nella rilevazione settimanale dei sondaggi politici, si registra una diminuzione dei consensi per il centrodestra, con Fratelli d’Italia che scende ai livelli più bassi. Anche il campo largo, che raccoglie le forze dell’opposizione, mostra un calo, seppur meno pronunciato. Nel frattempo, il Partito Democratico registra una crescita dei consensi, mentre la maggioranza appare in leggera perdita. I dati riflettono un quadro di fluttuazioni tra le varie forze politiche.

La media dei sondaggi della settimana mostra un arretramento della maggioranza e un calo più contenuto dell’opposizione. Il Pd sale ai livelli più alti degli ultimi mesi, mentre pesa la flessione di Alleanza Verdi-Sinistra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

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