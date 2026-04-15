Sondaggi politici Fratelli d'Italia è ai minimi salgono Pd e M5s | chi arriva primo

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra il suo livello più basso da quando si sono svolte le elezioni europee, attestandosi al 28,4%. In aumento, invece, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che salgono rispettivamente al 24,2% e al 15,7%. La Lega, invece, diminuisce leggermente, scendendo al 7,1%. Questi dati mostrano variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

FdI tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle europee, al 28,4%. In calo anche la Lega, al 7,1%. Risale FI all'8,5%. Nel campo largo si segnala la crescita di Pd e M5s. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sondaggi politici, Lega e Fratelli d’Italia perdono voti: male anche il M5s, chi arriva primo Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla, salgono Pd e M5s: la rilevazione dopo la crisi nel governo Temi più discussi: Fratelli d'Italia in calo nei sondaggi dopo referendum e scandali di governo; Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo; Gli ultimi sondaggi politici: in leggero calo i principali partiti, FdI al 29,3% e Pd al 21,9%. Immutata la fiducia in Meloni; Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5S. Sondaggi politici, il Pd cresce ancora e si avvicina a FdI: resta alta la quota indecisiFratelli d'Italia si conferma primo partito al 29%, mentre il Partito Democratico e la Lega crescono leggermente ... fanpage.it Negli ultimi sondaggi politici Fratelli d’Italia stabile al 29,5% mentre crescono PD e M5SI sondaggi elettorali fotografano un quadro politico stabile: FdI non risente dell’esito del referendum mentre PD e M5S guadagnano consenso ... quifinanza.it Sondaggi politici elettorali: partiti, leader e governo Meloni già in campagna elettorale per il 2027, l'ultima indagine. Gli orientamenti di voto, i tassi di fiducia ed efficacia dell'esecutivo, la legge elettorale x.com Tornano gli ultimi sondaggi politici. Di seguito i dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana che mostrano chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti politici rispetto a due settimane fa, in base alle ril - facebook.com facebook