Sondaggi politici tutto il centrodestra è in calo | Fratelli d'Italia perde più degli altri partiti

Negli ultimi sondaggi politici, tutto il centrodestra mostra una diminuzione dei consensi. Tra i principali partiti, Fratelli d’Italia registra la perdita più significativa rispetto agli altri. La tendenza al calo coinvolge diverse forze politiche appartenenti a questa coalizione, portando a un quadro di generale rallentamento nei consensi. I dati indicano una contrazione della fiducia degli elettori nei confronti di queste forze politiche.

Cala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d'Italia è quello che riporta la flessione più consistente. Sale invece il Pd. Balzo in avanti per Avs. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fratelli d’Italia crolla nei sondaggi politici e porta giù il centrodestra: ora il campo largo è avantiFratelli d'Italia registra un calo di oltre mezzo punto in una settimana, il più forte degli ultimi anni.

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