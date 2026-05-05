Sondaggi politici tutto il centrodestra è in calo | Fratelli d'Italia perde più degli altri partiti

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sondaggi politici, tutto il centrodestra mostra una diminuzione dei consensi. Tra i principali partiti, Fratelli d’Italia registra la perdita più significativa rispetto agli altri. La tendenza al calo coinvolge diverse forze politiche appartenenti a questa coalizione, portando a un quadro di generale rallentamento nei consensi. I dati indicano una contrazione della fiducia degli elettori nei confronti di queste forze politiche.

Cala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d'Italia è quello che riporta la flessione più consistente. Sale invece il Pd. Balzo in avanti per Avs. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e porta giù il centrodestra: sorpasso del centrosinistra

Fratelli d’Italia crolla nei sondaggi politici e porta giù il centrodestra: ora il campo largo è avantiFratelli d'Italia registra un calo di oltre mezzo punto in una settimana, il più forte degli ultimi anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondaggio, Israele è considerato un alleato dall'11% degli italiani; Casa Bianca in allarme per il calo nei sondaggi e l’ira dei cattolici; Sondaggi politici, tutto il centrodestra è in calo: Fratelli d’Italia perde più degli altri partiti; Sondaggi politici oggi, Meloni in lieve calo mentre Schlein è stabile e Conte cresce di poco.

sondaggi politici tutto ilSondaggi politici 2026 | Csx-Cdx al 45%, Stabilicum decisivo. Primarie: Conte top, Salis fa perdere SchleinSondaggi politici 2026, pari tra Centrodestra e Campo largo: i dati sui partiti e le previsioni verso le primarie, con Conte vincente (se Salis in campo) ... ilsussidiario.net

sondaggi politici tutto ilSondaggi politici 2026 | Centrodestra vs Campo largo, pari e caos. Balzo Lega 8,5%, bene Pd: stop Meloni-M5sSondaggi politici Only Numbers sul sostanziale pareggio in caso di voto domani: Meloni e Lupi giù nel Cdx, bene Lega e FI. Pd tiene, crollo M5s ... ilsussidiario.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.