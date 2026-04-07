Sondaggi politici cala l'effetto referendum e il centrodestra rialza la testa | chi vince tra i partiti

Dopo una settimana in cui il risultato del referendum aveva portato a un aumento di consenso, i sondaggi politici mostrano ora un calo per i principali partiti del centrodestra e del campo largo. La riduzione dell’effetto referendario si traduce in una diminuzione delle preferenze raccolte dai vari partiti, che avevano visto un incremento nei giorni precedenti. La situazione attuale evidenzia una stabilizzazione o un riaggiustamento delle opinioni degli elettori rispetto alle settimane passate.

Dopo una settimana di picco legata anche al successo al referendum, i principali partiti del campo largo perdono terreno nei sondaggi politici. Il centrodestra è in gran parte stabile, ma questo basta per tornare in vantaggio. Gli italiani non vogliono elezioni anticipate, anche se nei confronti del governo Meloni c'è parecchio scontento. Lo riporta il nuovo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra, rimonta il campo largo: chi arriva primo fra i partitiCala tutto il centrodestra, che complessivamente si attesta al 47,7% mentre i partiti del campo largo - in particolare M5s e Avs - escono rafforzati. Leggi anche: Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti SONDAGGIO POLITICO IPSOS CORRIERE SUL REFERENDUM GIUSTIZIA 5 MARZO 2026 Temi più discussi: I sondaggi post referendum: FdI cala, crescono Pd e M5S, ma il sorpasso del campo largo non c'è; Sondaggi, dopo il referendum si muovono gli equilibri: FdI cala, avanzano Pd, M5S e Forza Italia. Il ruolo decisivo di Vannacci; Nei sondaggi politici Meloni arretra, Conte cresce e riapre la sfida nel centro-sinistra; Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni. Sondaggi politici, cala l’effetto referendum e il centrodestra rialza la testa: chi vince tra i partitiDopo una settimana di picco legata anche al successo al referendum, i principali partiti del campo largo perdono terreno nei sondaggi politici ... fanpage.it Sondaggi politici 2026 Campo largo +1% su Meloni | Caos primarie: Conte 30% batte Schlein, 23% per federatoreSondaggi politici Ghisleri (Only Numbers) sui partiti e rebus interni al Campo largo: Conte favorito su Schlein contro Meloni, anche ... ilsussidiario.net Sondaggi politici, il centrosinistra guadagna terreno: aumenta la partecipazione e il quadro politico torna incerto x.com Sondaggi politici: il partito che ha perso di più, dopo il referendum - facebook.com facebook