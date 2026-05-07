Sondaggi politici la Supermedia | il campo largo allunga sul centrodestra

Secondo la Supermedia AgiYoutrend aggiornata al 7 maggio, il campo largo ha rafforzato la propria posizione rispetto al centrodestra, con un vantaggio di circa due punti percentuali. I dati mostrano un allungo rispetto alle rilevazioni precedenti, indicando una tendenza in evoluzione nel panorama politico italiano. La differenza tra le due coalizioni si mantiene stabile, con il campo largo che si conferma come la principale forza in questo momento.

La Supermedia AgiYoutrend del 7 maggio evidenzia un consistente allungo del campo largo sul centrodestra, con un margine che adesso sfiora i due punti percentuali. Per la maggioranza pesa la brusca flessione della Lega, che perde lo 0,7 per cento rispetto a due settimane fa. Scricchiola anche Fratelli d’Italia, che scende sotto il 28 per cento. Elly Schlein e Giuseppe Conte (Imagoeconomica). I dati dell’ultima Supermedia AgiYoutrend. FdI è ancora saldamente il primo partito del Paese, ma in base alla Supermedia scende al 27,8 per cento (-0,4). Piccolo passo avanti del Partito democratico, dato al 22,3 per cento (+0,1), mentre il Movimento 5 stelle sale al 13,2 per cento (+0,4).🔗 Leggi su Lettera43.it

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