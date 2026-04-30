Secondo i sondaggi pubblicati dalla Supermedia di YouTrend e Agi, il centrosinistra si trova in vantaggio di un punto percentuale rispetto al centrodestra. Si tratta del margine più ampio registrato sotto il governo guidato da Meloni. Il dato evidenzia una leggera crescita del campo di sinistra rispetto alla coalizione di centrodestra, che mantiene comunque un vantaggio di un punto.

Il centrosinistra sorpassa di un punto il centrodestra nei sondaggi, il vantaggio più alto mai registrato sotto il governo Meloni. È quanto emerge dalla “ Supermedia ” elaborata dall’istituto YouTrend per l’agenzia di stampa Agi sulle rilevazioni nazionali condotte tra il 16 e il 29 aprile. Rispetto alla media di due settimane fa (16 aprile) il “campo largo” Pd-M5s-Avs-Iv guadagna due decimali e sale al 45,6% delle intenzioni di voto, un punto tondo sopra il 44,6 del centrodestra che invece perde uno 0,1%. Tra le forze che non aderiscono (ancora) a coalizioni, Futuro Nazionale del generale ex leghista Roberto Vannacci è stimato al 3,4% (-0,1%), Azione di Carlo Calenda al 3,1% (+0,1).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, Supermedia YouTrend/Agi: il “campo largo” a +1 sul centrodestra. È il vantaggio più ampio col governo Meloni

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