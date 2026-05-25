Sondaggi politici cresce FdI mentre Vannacci tocca il 4% | Lega e Forza Italia di nuovo appaiati

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra un aumento nei consensi, mentre il partito di Vannacci raggiunge il 4%. La Lega e Forza Italia si trovano nuovamente in parità, con entrambi i partiti che mantengono una quota di voti stabile. Fratelli d’Italia si conferma in crescita, mentre gli altri partiti di centrodestra restano lontani da tali livelli di consenso.

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Fratelli dItalia torna a crescere, mentre i suoi alleati restano distanti. Complice il calo degli azzurri, FI e Lega sono nuovamente appaiati. Spicca, ancora una volta, Futuro Nazionale, con un solido 4%. In calo invece Pd, M5s e Avs. Ecco il sondaggio di Noto per Porta a Porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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