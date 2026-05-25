Sondaggi politici cresce FdI mentre Vannacci tocca il 4% | Lega e Forza Italia di nuovo appaiati

Fratelli dItalia torna a crescere, mentre i suoi alleati restano distanti. Complice il calo degli azzurri, FI e Lega sono nuovamente appaiati. Spicca, ancora una volta, Futuro Nazionale, con un solido 4%. In calo invece Pd, M5s e Avs. Ecco il sondaggio di Noto per Porta a Porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGIO SWG TG LA7: cresce Vannacci, cala la Lega, Meloni resta prima ma cambia tutto!

Notizie e thread social correlati

Sondaggi: Forza Italia supera la Lega, cresce il Vannacci al 4%Secondo gli ultimi sondaggi, Forza Italia ha superato la Lega in termini di consensi, mentre il candidato Vannacci ha raggiunto una quota del 4%.

Sondaggi politici, centrodestra in discesa: FdI, Lega e Forza Italia perdono consensiSecondo l'ultimo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri e trasmesso su Porta a Porta, il centrodestra registra un calo di consensi.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: FdI in testa, salgono PD e M5S; Salgono Pd e M5s, in calo FdI e Lega, Futuro nazionale di Vannacci supera il 4%: gli ultimi sondaggi politici; Sondaggi politici: salgono Pd e M5S, frena FdI. Vannacci cresce ancora; Sondaggi politici, il centrodestra rallenta ma resta avanti: crescono FI e Vannacci con Futuro Nazionale.

Sondaggi politici 2026 | 30% italiani vuole Marina Berlusconi a capo di Forza Italia (nella Lega più di FI)Sondaggi politici 2026, Marina Berlusconi divide italiani: 33,5% la vuole alla guida di Forza Italia, ma nella Lega consenso è superiore (anche a FI) ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026 | Lega e FdI tornano a crescere, il crollo M5s frena il campo largoSondaggi politici 2026: crescono FdI e Lega nella Supermedia sulla intenzioni di voto, M5s crolla. Campo largo ancora avanti ma vantaggio si riduce ... ilsussidiario.net