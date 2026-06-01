Sondaggi | il Pd scende al 20% FdI risale e Vannacci corre al 4,8%

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito Democratico scende al 20%, mentre Fratelli d’Italia sale e raggiunge il 4,8%. Vannacci, candidato coinvolto, ottiene il 4,8%. Si evidenzia inoltre che il distacco tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle è molto ridotto. Restano domande aperte su come il gruppo di Vannacci possa influenzare la distribuzione dei seggi in Parlamento.

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? Domande chiave Come può il gruppo di Vannacci cambiare i seggi in Parlamento?. Perché il distacco tra il Pd e il Movimento 5 Stelle è minimo?. Chi guiderà il fronte progressista dopo il calo di Elly Schlein?. Quali effetti avrà la nuova legge elettorale sulla stabilità del governo?.? In Breve M5S al 14,5% mentre il distacco dal Pd si riduce a 5,5 punti. Lega stabile al 5,7% e Forza Italia in calo all'8,2%. Azione al 3,1% vicino alla soglia di sbarramento della riforma elettorale. Astensionismo al 39,8% con riduzione di due punti rispetto ad aprile. Il Pd scivola al 20% mentre Fratelli d’Italia riprende terreno dopo il referendum. Il Partito Democratico ha subito un crollo fino alla soglia del 20,1% secondo gli ultimi dati Ipsos, lasciando il campo aperto a un Movimento 5 Stelle in forte risalita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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