Sondaggi | il PD scende al 20% Vannacci può decidere il governo

Secondo i sondaggi, il Partito Democratico segna un calo al 20%. Vannacci, con il suo movimento, potrebbe influenzare le sorti del governo, anche se non partecipa formalmente alle coalizioni. Se Futuro Nazionale rimane escluso dal centrodestra, potrebbe perdere seggi alle elezioni. La presenza di nuovi movimenti e le alleanze tra i partiti sono fattori che determinano la distribuzione dei seggi e gli esiti delle consultazioni elettorali.

? Punti chiave Come può il movimento di Vannacci far vincere il centrosinistra?. Cosa accade ai seggi se Futuro Nazionale resta fuori dal centrodestra?. Perché la crescita di Vannacci mette in crisi l'alleanza con Forza Italia?. Quali scenari prevedono le simulazioni per il premio di maggioranza?.? In Breve Fratelli d'Italia al 27,6% compensa il calo di Forza Italia all'8,2%. M5S al 14,5% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% secondo i sondaggi. Lega ferma al 5,7% mentre Azione registra il 3,1% delle preferenze. Vittorie del centrodestra a Venezia e Reggio Calabria smentiscono il centrosinistra.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SONDAGGIO POLITICO PIEPOLI CON VANNACCI FUORI DAL CENTRODESTRA 19 FEBBRAIO 2026

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