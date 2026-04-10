Sondaggi | FdI corre al 29% il PD resta fermo al 22% prima del voto
I sondaggi rilevano che Fratelli d’Italia si attesta al 29%, mentre il Partito Democratico si ferma al 22%. Prima delle imminenti consultazioni amministrative in città come Messina e Reggio Calabria, i dati segnano una stabilità nelle posizioni dei principali schieramenti politici. La situazione rimane invariata rispetto alle rilevazioni precedenti, con Fratelli d’Italia che continua a essere il primo partito nel panorama nazionale.
Le dinamiche elettorali in vista delle prossime sfide amministrative che vedranno coinvolti comuni come Messina e Reggio Calabria mostrano un quadro di sostanziale stabilità politica, con Fratelli d’Italia che mantiene la leadership del partitico. I dati raccolti da Termometro delineano una distribuzione dei consensi che vede il Partito Democratico fermo al 22%, mentre la fiducia nella guida del governo Meloni si attesta al 39,1%, segnando un lieve incremento rispetto allo 38,7% della settimana precedente. Il clima nazionale, che si prepara a sfidarsi nelle sedi locali tra circa quarantacinque giorni, non sembra essere stato scosso dalle recenti vicende legate al referendum o dalle tensioni belliche in Medio Oriente, che non hanno prodotto variazioni rilevabili nei rapporti di forza tra le diverse sigle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook
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