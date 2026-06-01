Solofra esclusa dal Consorzio ASI | cresce il malcontento nel distretto conciario

Solofra non fa parte del Consorzio ASI, anche dopo la conferma di Pasquale Pisano alla presidenza. La decisione ha provocato malcontento nel distretto conciario della zona, che chiede di essere rappresentato nelle decisioni del consorzio in modo proporzionale alla sua importanza economica. La mancanza di inclusione ha generato tensioni tra le aziende locali, che rivendicano un ruolo più diretto nelle decisioni relative all’area industriale.

La riconferma di Pasquale Pisano alla presidenza dell'ASI non basta a placare le tensioni: Solofra rivendica rappresentanza nelle sedi decisionali, in proporzione al suo ruolo di motore economico della provincia di Avellino.Solofra, ancora una volta ai margini delle scelte strategicheSolofra si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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