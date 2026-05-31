A Solofra, Moretti ha annunciato l'intenzione di gestire autonomamente le attività industriali, sfidando il Consorzio ASI. La questione principale riguarda come la città possa coprire i debiti accumulati dal consorzio e quali conseguenze potrebbero derivare per le aziende locali con una gestione indipendente. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni sulla gestione delle risorse e delle responsabilità finanziarie tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come potrà Solofra pagare i debiti pregressi del Consorzio ASI?. Quali rischi corrono le aziende con una gestione industriale separata?. Perché il sindaco ha approvato il bilancio restando in silenzio?. Chi sosterrà i costi delle infrastrutture se l'autonomia si realizza?.? In Breve Rischio assunzione debiti pregressi e disavanzi per le casse del Comune di Solofra.. Pressioni politiche ricevute da De Maio hanno innescato la crisi con il Consorzio.. Possibile isolamento del distretto conciario locale rispetto al sistema produttivo di Avellino.. L'uscita obbliga il comune a ripianare la propria quota parte di perdite consorziali.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solofra, Moretti punta all’autonomia: sfida al Consorzio ASI

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