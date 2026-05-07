Lutto morto per la puntura di una vespa | la comunità si stringe attorno alla famiglia

Nico Tuffanelli, conosciuto come 'Tuffa', è deceduto improvvisamente all’età di 51 anni sabato 2. La comunità locale si prepara a rendere omaggio a lui giovedì 7 a Baura. La causa della morte è stata una puntura di vespa. La famiglia si trova a dover affrontare questo momento di dolore, mentre amici e conoscenti si preparano a partecipare ai funerali.

L’ultimo saluto a Nico Tuffanelli, conosciuto da tutti come ‘Tuffa’ e morto improvvisamente sabato 2 all’età di 51 anni, è previsto per la giornata di giovedì 7 a Baura. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la frazione ferrarese e i paesi vicini, dove l’uomo era molto conosciuto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Taurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico: lutto cittadino e dolore condivisoTAURANO — Un intero paese sospende il proprio ritmo oggi, percorso da un dolore che travolge la comunità e si estende all’intera nazione.

Addio a Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia: il mondo del calcio si stringe attorno alla famigliaNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il mondo dello sport è in lutto: Alex Zanardi è morto a 59 anni; Malore fatale a 45 anni: imprenditoria vicentina in lutto per la morte di Alberto Basso; Università e basket in lutto per la morte di Gianluca Domenico Tulumello. VIDEO; Lutto nel foro di Treviso: morto a 44 anni l’avvocato Antonio Campion.

Giuseppe Volpicella morto a 18 anni per un male incurabile, lutto cittadino. Era stato immediatamente operatoCOLLI DEL TRONTO (Ascoli) Lutto cittadino, domani, per onorare la memoria di Giuseppe Volpicella, scomparso a soli 18 anni per un male che non gli ha lasciato scampo. Aveva scoperto ... ilmattino.it

Università e basket in lutto per la morte di Gianluca Domenico Tulumello. VIDEOREGGIO EMILIA – Ciao Tulu, per sempre con noi!. Una bella foto di Gianluca in campo, con la maglia del Basket Campagnola. L’ha pubblicata la società della Bassa con un messaggio di cordoglio: Ci st ... reggionline.com

Leggo. . Chi ha un cane, lo sa: la morte di un amico a quattro zampe è un lutto difficile da elaborare. Momenti difficili che sta vivendo Elisabetta Gregoraci che dice addio a Diva, la sua cagnolina che l'ha accompagnata per 17 anni. Su Instagram, Gregoraci con - facebook.com facebook

Lutto nel mondo del calcio. È morto il campione Evaristo Beccalossi, mitico numero 10 dell’Inter degli anni Ottanta. x.com