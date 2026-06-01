Soldi pubblici destinati all’accoglienza dei richiedenti asilo sarebbero stati utilizzati per acquisti in boutique di lusso come Hermès, Chanel e Prada, o spesi in viaggi e soggiorni di lusso. Alcune somme sarebbero state trasferite direttamente ai familiari dei gestori delle strutture. L'inchiesta ha evidenziato che parte dei fondi pubblici non sarebbe stati impiegati per fini umanitari. Le autorità stanno verificando le spese e le eventuali responsabilità.

Soldi pubblici destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo che sarebbero finiti nelle boutique di Hermès, Chanel e Prada, oppure spesi in viaggi e soggiorni di lusso, o ancora trasferiti direttamente ai familiari dei gestori. Non è la trama di un romanzo, ma il quadro che emergerebbe dalla ricostruzione della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti al termine di un'inchiesta durata anni, che ha portato alla notifica di otto inviti a dedurre nei confronti di altrettanti soggetti — tra imprenditori privati e funzionari pubblici — ritenuti, a vario titolo, responsabili di un danno alle casse dello Stato quantificato in 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Soldi pubblici per l'accoglienza spesi in boutique di lusso e viaggi: l'ultimo business sui migranti

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Le 4 Fasi della Spesa Pubblica: Impegno, Liquidazione, Ordinazione, Pagamento

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