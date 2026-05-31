benevento oltre 20 milioni per accoglienza migranti usati per oggetti lusso e viaggi

A Benevento, oltre 20 milioni di euro destinati all’accoglienza dei migranti sono stati utilizzati per acquisti di oggetti di lusso e viaggi. Le indagini hanno accertato che i fondi, originariamente destinati ai servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio «Maleventum», sono stati sottratti e impiegati per scopi personali dai responsabili. La procura ha avviato un procedimento per appropriazione indebita e truffa.

Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio «Maleventum», destinando poi il denaro sottratto a scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (vice procuratore Davide Vitale, procuratore Giacinto Dammicco) contestano a otto persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento: a tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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FONDI PER I MIGRANTI, LACCUSA DELLA CORTE DEI CONTI:SOLDI PUBBLICI SPESI TRA VIAGGI E BENI DI LUSSO

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