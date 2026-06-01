Circa 400 studenti parteciperanno a un musical che ricorda la tragedia di Marcinelle. La rappresentazione utilizza la danza per collegare la storia di Billy Elliot alla tragedia mineraria. Le serate dedicate alla sicurezza sul lavoro e all’Europa coinvolgeranno studenti e pubblico, con interventi e dibattiti. L’evento si svolge in diverse date, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza e sulla memoria storica.

? Punti chiave Come può la danza raccontare il legame tra Billy Elliot e Marcinelle?. Chi parteciperà alle serate dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'Europa?. Perché questo musical punta a finanziare un progetto su Falcone e Borsellino?. Quale connessione storica lega i minatori di Marcinelle alla nascita dell'Europa?.? In Breve Musical dal 6 al 9 giugno all'Auditorium Scavolini con quattro repliche serali.. Partecipazione di sei studentesse del colegio Sant'Ignazio di Madrid tramite programma Erasmus.. Temi: sicurezza Inail, Europa con Marco Tarquinio e brano dei New Trolls.. Raccolta fondi per tournée scolastica sul film Falcone e Borsellino con Fiammetta Borsellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogna ragazzo sogna: 400 studenti e il musical sulla tragedia di Marcinelle

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Roberto Vecchioni – Sogna, ragazzo sogna | Testo e Canzone

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