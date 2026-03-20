Domani e dopodomani sera il Teatro Verdi di Firenze ospita lo spettacolo Rocky - The Musical, con inizio alle 21. La produzione è diretta da Cannito e porta in scena una versione musicale della celebre storia di un pugile. Il pubblico può acquistare i biglietti per assistere alle due rappresentazioni che si terranno nel capoluogo toscano.

Firenze, 20 marzo 2026 – Domani e dopodomani sera, con inizio alle 21, Rocky arriva a Firenze, e in particolare al Teatro Verdi. Vincitore del premio Oscar quale miglior film, ecco una nuova spettacolare versione teatrale: Rocky - The Musical, uno show travolgente che unisce potenza e poesia, adrenalina e sentimento. Un musical mozzafiato firmato Luciano Cannito, regista, coreografo e co-traduttore delle liriche. Una rappresentazione arricchita da canzoni straordinarie, imponenti numeri d’ensemble e una messa in scena di grande impatto visivo. Le musiche e le liriche portano la firma dei vincitori del Tony Award e candidati all’Oscar Lynn... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si sogna al Teatro Verdi, in scena Rocky - The Musical di Cannito

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