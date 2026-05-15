Ognuno di noi sogna lo stupro Bufera sulla frase della giornalista a Porta a Porta

Durante la trasmissione televisiva di ieri sera su Rai1, una frase pronunciata da una giornalista ha suscitato reazioni di sdegno e polemiche. La discussione, incentrata sul caso di Garlasco e sul profilo di un presunto colpevole, è stata interrotta da un’affermazione che ha generato molte proteste sui social e tra il pubblico. La frase, attribuita alla giornalista, è stata giudicata offensiva e inappropriata, portando a una forte reazione tra gli spettatori e le organizzazioni di tutela.

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È polemica dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio. Nel corso del suo intervento, Borrelli ha affermato: "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c'è lo stupro. C'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell'immaginazione. Ce l'abbiamo tutti e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini. Quindi questo è pericolosissimo, di questi profili se ne faccia un uso molto misurato se ci fermiamo alla sfera sessuale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ognuno di noi sogna lo stupro". Bufera sulla frase della giornalista a Porta a Porta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ognuno di noi sogna lo stupro". Bufera sulla giornalista di Porta a PortaÈ polemica dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli... Frase shock di Concita Borrelli a Porta a Porta: “Ognuno di noi sogna lo stupro”E’ polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 giovedì sera, durante un... E questo è il chiaro preciso tecnicamente perfetto intervento della #Cametti a #portaaporta che ha scatenato la difesa accorata di Sempio con ognuno di noi sogna lo stupro detto dalla Borelli e i visibili cenni di assenso e approvazione della Vagli .. #garlasc x.com Ognuno di noi sogna stupro: polemiche social per la frase shock di una giornalista a Porta a PortaÈ polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta, su Rai1, la sera del 14 maggio, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul ... msn.com Ognuno di noi sogna lo stupro, frase shock a Porta a Porta. Il Pd: Scandaloso, la Rai si scusiÈ polemica per la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e ... repubblica.it Continua a sognare [OC] reddit