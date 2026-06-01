SoftBank di Masayoshi Son lancia la Francia di Macron | 75 miliardi di euro per l’IA record in Europa

Notizia in breve

SoftBank ha annunciato un investimento di 75 miliardi di euro in Francia, destinati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La cifra rappresenta il più grande investimento europeo nel settore e sarà distribuita nel corso di diversi anni. L'annuncio arriva in vista di un incontro tra il presidente e rappresentanti di aziende e investitori internazionali, previsto alla Reggia di Versailles.