SoftBank di Masayoshi Son lancia la Francia di Macron | 75 miliardi di euro per l’IA record in Europa

Da it.insideover.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SoftBank ha annunciato un investimento di 75 miliardi di euro in Francia, destinati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La cifra rappresenta il più grande investimento europeo nel settore e sarà distribuita nel corso di diversi anni. L'annuncio arriva in vista di un incontro tra il presidente e rappresentanti di aziende e investitori internazionali, previsto alla Reggia di Versailles.

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Geopolitica e finanza sono settori sempre più interconnessi. Andrea Muratore li racconta in “Follow the Money”, il nuovo corso on demand di “InsideOver”. Come nota il Financial Times, non solo SoftBank dovrà partecipare all’iniziativa: “Le stime del settore indicano che il costo di ogni GW di infrastruttura per l’intelligenza artificiale si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari, includendo terreni, costruzione, energia e apparecchiature informatiche”, dunque per arrivare a 3-5 GW servirà quantomeno triplicare la spesa complessiva. In tal senso, Macron punta sul fatto che SoftBank valorizzi la sua capacità di creare alleanze tecnologico-industriali e finanziarie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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