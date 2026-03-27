Il presidente francese si è recato a Disneyland Paris nel pomeriggio di venerdì, in occasione della visita ufficiale alla nuova area del parco chiamata World of Frozen. La visita è stata organizzata prima dell'inaugurazione ufficiale di questa sezione, che fa parte di un investimento di circa 2 miliardi di dollari destinato alla ristrutturazione del parco.

Il presidente francese Macron ha visitato Disneyland Paris venerdì pomeriggio in vista dell’inaugurazione ufficiale della nuova area del parco, World of Frozen. Era presente anche l’amministratore delegato della Disney, Josh D’Amaro. Durante la visita ha rivelato che sono stati investiti 2 miliardi di dollari per la ristrutturazione e che la nuova area ha creato migliaia di posti di lavoro. World of Frozen aprirà al pubblico il 29 marzo a Disneyland Paris. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Macron visita Disneyland dopo la ristrutturazione da 2 miliardi di dollari

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