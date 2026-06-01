L’Italia ha chiuso gli Europei di ginnastica ritmica 2026 con due medaglie. La squadra femminile non ha ottenuto la conferma dei risultati precedenti, evidenziando una prestazione sotto le aspettative. La competizione si è svolta con diverse nazioni in gara, e le atlete italiane hanno incontrato difficoltà nel raggiungere le posizioni di rilievo. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori successi per la nazionale italiana.

L’Italia ha concluso gli Europei 2026 di ginnastica ritmica con solo due medaglie all’attivo e nessuna soddisfazione nelle gare previste anche alle Olimpiadi (dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale): i bronzi di Flavia Cassano tra le juniores e di Sofia Raffaeli tra le seniores, entrambe nella rispettiva finale di specialità al cerchio. Un bottino non pienamente soddisfacente per il movimento tricolore, che sperava in risultati più altisonanti sulla pedana di Varna (Bulgaria). Il bronzo con il cerchio va accolto con favore, ma le finali di specialità non sono previste alle Olimpiadi ed è indubbio che un alloro di attrezzo non può soddisfare un talento puro come il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sofia Raffaeli non si conferma, Farfalle in grande crisi: Italia sottotono agli Europei di ginnastica ritmica

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