Sofia Raffaeli ha vinto una medaglia di bronzo nel cerchio agli Europei di ginnastica ritmica del 2026. Nella stessa giornata, Dragas si è classificata quarta con la palla. La competizione ha visto le finali di specialità, con le atlete che hanno eseguito esercizi su attrezzi specifici. Nessun altro dettaglio riguardante le posizioni o i punteggi è stato comunicato.

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo al cerchio nella giornata riservata alle finali di specialità nell’ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Dopo il poco brillante ottavo posto conseguito nel concorso generale individuale, la fuoriclasse marchigiana si è parzialmente riscattata in apertura di domenica, riuscendo a meritarsi il metallo meno pregiato in una gara non prevista nel programma delle Olimpiadi (ai Giochi si disputa esclusivamente l’all-around). Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo ha eseguito un buon esercizio sulla pedana di Varna (Bulgaria) ed è stata premiata con il punteggio di 29.500 (13.5 il D Score, 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli conquista un bronzo di specialità agli Europei di ginnastica ritmica, Dragas quarta con la palla

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Sofia RAFFAELI & Claudia Mancinelli at Paris

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