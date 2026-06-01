Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo durante un soggiorno di sei mesi in Erasmus a Caldas da Rainha. La ragazza ha avuto un malore durante una telefonata con la zia, che ha chiamato i soccorsi. La giovane, descritta come anima profonda e sensibile, è deceduta poco dopo. La famiglia ha confermato la scomparsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause.

Palermo, 1 giugno 2026 - È morta in Portogallo una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha. La giovane, Sofia Barillà, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono partiti all’alba da Palermo e sono arrivati in Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza, ma come apprende l'Adnkronos, si potrebbe trattare di cause naturali. Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia sul corpo della ragazza. La notizia ha scosso i parenti e gli amici. La giovane, che studiava Biomedica, si sarebbe trovata al telefono con la zia Fiorella mentre potrebbe essere stata colta da un malore per cause ancora da accertare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sofia morta in Erasmus in Portogallo, il malore al telefono con la zia. "Anima profonda e sensibile, era il nostro sole"

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TROVATA MORTA IN CASA SOFIA BARILLÀ: LA 20ENNE ERA IN ERASMUS IN PORTOGALLO. POSSIBILE MALORE

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