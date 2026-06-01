Una giovane studentessa deceduta durante un soggiorno all’estero è stata trovata morta mentre stava parlando al telefono con una persona cara. La zia ha riferito che la vittima stava conversando con qualcuno di familiare, come aveva fatto frequentemente nei mesi passati. La notizia è stata confermata dalle autorità che stanno indagando sulle cause del decesso. La studentessa si trovava in un paese straniero nell’ambito di un programma di scambio.

Stava parlando con una persona cara, come aveva fatto tante altre volte durante quei mesi lontano da casa. Una conversazione normale, uno scambio di parole che sembrava destinato a concludersi con una promessa di sentirsi presto. Poi, improvvisamente, il silenzio. Dall’altra parte del telefono la voce si è interrotta senza alcun preavviso. Nessun saluto, nessuna spiegazione. Solo un vuoto improvviso che, col passare dei minuti, si è trasformato in un’inquietudine sempre più difficile da ignorare. Quella telefonata è oggi uno degli ultimi frammenti della vita di una giovane studentessa italiana, trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva durante il suo periodo di studio all’estero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sofia morta in Erasmus, il racconto della zia: “Eravamo al telefono insieme quando è morta”

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