Una cantante italiana ha partecipato a un programma televisivo su Rai 1, dove ha condiviso di soffrire di claustrofobia cronica. Ha espresso il desiderio di visitare l’Egitto, ma ha indicato di avere paura di volare e degli ambienti chiusi. Ha anche riferito di sentirsi male quando parla della madre. La sua intervista è andata in onda il 31 maggio durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini.

Pamela Prati è stata ospite, ieri 31 maggio, a “ Da noi. a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Nel corso dell’intervista, la soubrette ha parlato anche della madre, Salvatora: “Quando parlo di lei mi sento male, perché mi manca tantissimo. Lei era la mia prima sostenitrice “. E ricordando l’infanzia trascorsa in orfanotrofio ha aggiunto: “Ricordo quando mi veniva a trovare e sentivo il suo profumo”. Poi ha rivelato: “Vorrei andare in Egitto, ma ho paura dell’aereo. Ho paura del chiuso perché soffro di claustrofobia cronica”. Il desiderio è quello “andare in Sardegna. Oggi significherebbe riaprire una ferita della mia infanzia, ma io ho bisogno di lei e di andare lì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Soffro di claustrofobia cronica. Vorrei andare in Egitto, ma ho paura dell’aereo e del chiuso. Quando parlo di mia mamma mi sento male”: parla Pamela Prati

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