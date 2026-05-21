“Anatomia di uno schianto prolungato” è il nuovo album di Willie Peyote che contiene 11 tracce tra cui i singoli “Burrasca” e il singolo in rotazione radiofonica “Kodak”. Tre le collaborazioni con Brunori Sas, Noemi e Jekesa. Al via dal 10 ottobre il tour nei club. Il cantautore è anche il protagonista del documentario “ Willie Peyote – Elegia Sabauda “, dove tra l’altro racconta dell’addio ai Testimoni di Geova. “Mi dispiaceva far star male mia mamma: mi importava solo di questo. – ha affermato a Vanity Fair – Sapevo quanto ci teneva, ma era giusto che seguissi la mia strada. La reazione che ha avuto è stata molto pacifica, per fortuna: se vuoi io ci sono, mi ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Willie Peyote: “Ho lasciato i Testimoni di Geova, mi dispiaceva solo far star male mia mamma. La mia più grande paura era essere o sembrare stupido. Non ho nessun problema a sembrare stro**o”

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