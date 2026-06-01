Social network e adolescenti | tra opportunità rischi e dipendenza

I social network sono ormai parte integrante della vita quotidiana degli adolescenti. Per milioni di giovani, rappresentano un punto di incontro e confronto, un luogo per condividere idee e sviluppare relazioni. Questi strumenti permettono di esprimere la propria identità e sentirsi parte di una comunità. Tuttavia, sono associati anche a rischi di dipendenza e problematiche legate all’uso eccessivo.

Il mondo digitale offre nuove possibilità di comunicazione e crescita, ma richiede educazione, consapevolezza e un attento accompagnamento da parte degli adulti I social network sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana degli adolescenti. Per milioni di ragazzi rappresentano un luogo di incontro, confronto e condivisione, dove costruire relazioni, esprimere la propria personalità e sentirsi parte di una comunità. In un’epoca caratterizzata dalla connessione continua, le piattaforme digitali hanno trasformato profondamente il modo di comunicare e di vivere le relazioni sociali, offrendo opportunità significative ma anche nuove sfide educative. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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SOCIAL MEDIA e TECNOLOGIA: opportunità o rischio per i nostri ADOLESCENTI

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