Il 3 giugno alle 17 si terrà un incontro pubblico sulla relazione tra adolescenti e social network nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana. L’evento è promosso da Cna Forlì-Cesena.

"Adolescenti e social network" è il tema dell’incontro pubblico promosso da Cna Forlì-Cesena il 3 giugno alle ore 17 presso la Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana. L’incontro a conclusione del Progetto Scuola 20252026 sarà aperto dai saluti di Sandro Siboni, presidente Cna Forlì-Cesena; Mariella Allegretti, direttrice Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena e Carmelina Labruzzo, assessora ai Servizi per le Persone e per le Famiglie del comune di Cesena. Seguirà il talk su "Adolescenti e social network" con Riccardo Bertaccini, direttore Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Ravenna; Giulia Gorini, esperta privacy di Cna; Chiara Salerno, referente Progetto Scuola Cna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adolescenti e social network: incontro pubblico alla Malatestiana

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