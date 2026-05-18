The Social Dilemma | il docu-film sull’impatto dei social network e sulla dipendenza digitale Insegnare con i film

“The Social Dilemma” è un documentario che esplora il funzionamento dei social network e il loro effetto sulla società attuale. Il film presenta interviste a ex dipendenti di grandi aziende del settore digitale e mostra come le piattaforme siano progettate per catturare l'attenzione degli utenti. Viene analizzato anche il fenomeno della dipendenza digitale e come le strategie di marketing influenzino le scelte individuali. Il film si propone come uno strumento per comprendere meglio le dinamiche delle reti sociali.

The Social Dilemma è un docu-film che analizza in modo critico il funzionamento dei social network e il loro impatto sulla società contemporanea. Attraverso interviste a ex ingegneri e dirigenti di grandi aziende tecnologiche, il film mostra come piattaforme come social media, motori di ricerca e app di messaggistica non siano strumenti “neutri”, ma sistemi progettati per influenzare il comportamento degli utenti e massimizzare il tempo di permanenza online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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The Social Dilemma Documentary Student Panel Discussion!

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