Un corso per diventare volontari di strada Dai pasti all’ascolto | come aiutare i più fragili

Un corso rivolto a chi desidera diventare volontario di strada offre formazione su come assistere le persone più fragili. La presentazione include attività pratiche come distribuire coperte nelle notti fredde, fornire pasti caldi e offrire tè per dissetarsi. L’obiettivo è preparare i partecipanti a intervenire direttamente sul territorio, offrendo aiuto concreto e ascolto a chi si trova in situazioni di difficoltà.

Pistoia, 15 aprile 2026 – Una coperta offerta in una serata fredda, un pasto per riempire lo stomaco, del the per dissetarsi. Una mano tesa in un momento di grande vulnerabilità che si può trasformare in un nuovo inizio per tante persone che si trovano costrette a vivere ai margini. Dietro a quei gesti di solidarietà e altruismo ci sono i volontari di Cisom, “braccio operativo dell’Ordine di Malta” come lo definisce Tommaso Di Niso, introducendo il corso di formazione per i volontari. “Iniziammo portando un piccolo aiuto a chi ne aveva bisogno quando alla stazione c’erano ancora i capannoni dove le persone dormivano, e da allora abbiamo continuato – racconta Di Niso –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un corso per diventare “volontari di strada”. Dai pasti all’ascolto: come aiutare i più fragili Leggi anche: A Novara il corso gratuito per diventare volontari soccorritori Leggi anche: Croce Rossa Meldola, al via il nuovo corso volontari. "C’è bisogno di tutti per aiutare la vallata"