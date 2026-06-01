A Cingoli, sono stati sottratti circa 90.000 euro attraverso SMS spoofing. I truffatori sono riusciti a far apparire il numero della caserma, ingannando le vittime. La tecnica utilizzata ha manipolato l’identità del mittente, rendendo i messaggi credibili. Sono stati recuperati circa 39.070 euro.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a far apparire il numero della caserma?. Quale tecnica digitale ha permesso di manipolare l'identità del mittente?. Chi sono i due uomini denunciati per il furto dei risparmi?. Come sono riusciti i Carabinieri a recuperare quasi metà del denaro?.? In Breve Vittima ha effettuato tre bonifici istantanei per un totale di 88.500 euro.. Due sospettati di 42 anni di Portici e 48 di Foggia sono denunciati.. Tecnica SMS spoofing ha simulato il numero reale della caserma di Cingoli.. Sequestro preventivo d'urgenza ha permesso il recupero di 39.070 euro.. Un cittadino di Cingoli perde 88.500 euro in una truffa via SMS: i Carabinieri recuperano 39. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SMS spoofing a Cingoli: quasi 90mila euro rubati, recuperati 39.070€

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