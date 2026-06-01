Ingannato con un sms-truffa che aveva come falso mittente la stazione dei carabinieri | colpo da quasi 90mila euro due denunce

Una persona ha ricevuto un SMS con mittente falso attribuito ai carabinieri, chiedendo un bonifico sospetto. Successivamente, ha ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo, che ha fatto apparire sullo schermo del telefono il numero reale della stazione dei carabinieri di Cingoli. La vittima ha effettuato un bonifico di circa 90.000 euro. Sono state presentate due denunce per truffa.

Prima un Sms che segnalava una presunta richiesta di bonifico sospetta, poi la chiamata di un sedicente maresciallo che è riuscito a far comparire sul telefonino della vittima il numero reale della stazione dei carabinieri di Cingoli. Così due presunti truffatori sono quasi riusciti a mettere a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Attenzione alla truffa del Falso C.A.F. tramite SMS ti mostro L'alert ufficiale

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