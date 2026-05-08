Una donna di Marigliano è stata deferita per truffa aggravata dopo aver utilizzato tecniche di spoofing per ingannare una vicentina. La vittima ha perso oltre 228 mila euro a causa di un falso SMS proveniente da un istituto di credito, che ha indotto la donna a credere di dover compiere una transazione. L'indagine ha portato alla scoperta dell'uso di metodi fraudolenti tramite la falsificazione dell'identità digitale.

Una denuncia e oltre 228.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Vicenza, che hanno deferito in stato di libertà una donna di 31 anni residente a Marigliano per una truffa aggravata ai danni di una cittadina vicentina. L’indagine, avviata dopo la segnalazione della vittima, ha permesso di ricostruire una complessa messinscena basata sulla tecnica dello spoofing, con la quale la donna è stata indotta a trasferire ingenti somme di denaro su conti correnti indicati dai truffatori. Le indagini e la tecnica dello spoofing La manipolazione psicologica e il raggiro L'intervento dei Carabinieri e il recupero...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Falso sms dall'istituto di credito a Vicenza, donna truffata per 228 mila euro: cos'è lo spoofing

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Nel corso dell’intervento i vigili urbani hanno sequestrato il tesserino falso e 50 euro. - facebook.com facebook

Proviamo ad andare con ordine su quanto sta emergendo. #garlasco 1 - ALIBI: falso. Un teatrino tirato su a tre (quattro se contiamo il silenzio ventennale del mandrillone). Ergo: tutti gli altri avvenimenti di quella mattina, raccontati dai familiari Sempio, crollano x.com