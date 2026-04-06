Mercato Napoli scelto il vice Di Lorenzo | parte l’assalto per l’ex Torino

Il Napoli ha individuato il sostituto di Di Lorenzo sulla fascia destra e ha avviato i contatti per l’ex Torino, Wilfried Singo. Tuttavia, il club turco che detiene il cartellino del giocatore ha dichiarato che non intende cederlo e la trattativa si presenta difficile. La società azzurra lavora per trovare una soluzione alternativa o per convincere il Galatasaray a negoziare.

Wilfried Singo piace al Napoli per accompagnare Di Lorenzo sulla fascia destra, ma il Galatasaray non intende cederlo: ecco perché la trattativa si presenta complicata. Manna vuole Singo: la trattativa. Secondo “ Il Mattino “, Giovanni Manna ha inserito l’ivoriano nella lista dei profili monitorati per l’estate. Le prestazioni di Singo con la squadra turca hanno attirato l’attenzione dei partenopei, che vedono nel classe 2000 il candidato ideale per rinforzare la corsia difensiva destra. Wilfried Singo in azione durante Galatasaray in Champions League. Foto: ANSA Il difensore, arrivato a Istanbul dal Monaco per una cifra attorno ai 30-31 milioni di euro, ha già dimostrato di poter giocare sia come centrale che come terzino, evidenziando capacità offensive inusuali per un difensore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: parte l’assalto per l’ex Torino Leggi anche: Manna accelera sul mercato: tentativo per il vice Di Lorenzo Leggi anche: Napoli, contro il Milan c’è lo zampino di Stellini: scelto il vice Hojlund! Temi più discussi: E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina; Napoli, via Crucis in napoletano: l'appuntamento venerdì santo a Piazza Mercato; Perché ha scelto il Napoli, cosa cambia rispetto all'Inghilterra, De Bruyne: Non era facile dopo 10 anni; Lukaku, linea dura del Napoli: il belga fuori rosa? Intanto il mercato... Cds – Napoli, il cambio di regole sul blocco del mercato: una vittoria simbolica per il clubIl cambio di normative sul blocco del mercato, dopo il caso del Napoli del gennaio scorso, rappresenta una vittoria per gli azzurri ... mondonapoli.it Napoli, De Laurentiis vince anche lontano dal campo: la buona notizia per il futuro del mercato azzurroLa Figc ha riconosciuto le ragioni del club partenopeo sulle norme relative al limite del costo del lavoro, che avevano influito sulle possibilità di fare liberamente mercato della società azzurra nel ... napolitoday.it Si avvicina il calciomercato estivo e il #Napoli dovrà nuovamente affrontare la questione relativa a Jesper #Lindstrom. Il Wolfsburg non lo riscatterà. facebook . @acmilan, le parole di #Bartesaghi e la formazione per Napoli. #Mercato, due colpi in attacco - #Calciomercato #transfers #NapoliMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com