Manna sta pianificando 5 acquisti | priorità al vice Hojlund e al vice Di Lorenzo Schira

Il Napoli sta lavorando a cinque acquisti e ha messo in cima alla lista un nuovo vice Hojlund e un vice Di Lorenzo, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira. La società ha identificato le priorità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e sta seguendo diverse piste di mercato. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli sui nomi o sui tempi di definizione delle operazioni.

Secondo Nicolò Schira, noto giornalista italiano che segue il calciomercato, il Napoli ha in programma diversi acquisti. Si parla prevalentemente di un centrocampista, di un vice Hojlund, un esterno offensivo di piede destro che si alternerà con Alisson (quindi con Lang che potrebbe restare in Turchia o essere nuovamente girato in prestito). In più un terzino destro (un’alternativa a Di Lorenzo) e poi un difensore centrale perché Beukema non ha convinto del tutto e l’avventura a Napoli di Juan Jesus è agli sgoccioli. Di seguito il post che testimonia la notizia del giornalista. #Napoli are planning 5 signings in the summer transfer window: – a right back – a centre-back – a midfielder – a winger – a striker — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2026 Il calciomercato del Napoli sta per accendersi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna sta pianificando 5 acquisti: priorità al vice Hojlund e al vice Di Lorenzo (Schira) Notizie correlate Leggi anche: Olivera sarà ceduto per fare cassa e lasciare spazio ad un vice Di Lorenzo (Schira) Leggi anche: Manna accelera sul mercato: tentativo per il vice Di Lorenzo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Schira: Il Napoli sta pianificando 5 acquisti nella finestra di mercato estiva; Calciomercato Napoli, in programma 5 acquisti per l’estate: ecco i ruoli; La rivoluzione di Manna, i tre big in uscita dal Napoli in questa estate. Calciomercato Napoli, Manna è già a lavoro: pianificati 5 colpiÉ già tempo di programmazione in casa Napoli: attendendo il futuro di Antonio Conte, la dirigenza azzurra starebbe pianificando cinque colpi per rinforzare la rosa. Lo ha rivelato ... tuttonapoli.net Calciomercato Napoli: Manna pianifica 5 acquisti, individuati già i ruoliCalciomercato Napoli - In attesa di capire il futuro di Antonio Conte, il Napoli starebbe pianificando cinque acquisti per rinforzare la rosa. Lo ha rivelato il giornalista Nicolò Schira che ha raccon ... msn.com Manna sta pianificando 5 acquisti: priorità al vice Hojlund e al vice Di Lorenzo (Schira). Su X. Si pensa anche ad un'ala che possa far rifiatare Alisson e a un centrocampista centrale (va via Anguissa) - facebook.com facebook Giovanni #Manna resta al #Napoli e, come già più volte sottolineato nelle ultime settimane, la sua permanenza non è in alcun modo legata a quella di Antonio #Conte, che invece non è per nulla certa. A dispetto di voci che circolano nelle ultime ore, la #Roma x.com