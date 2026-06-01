Sir Alex Ferguson ha commentato l’Arsenal, definendolo “noioso” dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. Ferguson si è congratulato con il presidente del club francese per la vittoria. La squadra di Mikel Arteta ha perso la finale, secondo Ferguson, senza offrire gioco emozionante. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha conquistato il trofeo.

Breaking: Sir Alex Ferguson ha definito l’Arsenal “noioso”, sparando colpi alla squadra di Mikel Arteta mentre si congratulava con il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi per il trionfo in Champions League. I Gunners hanno subito una straziante sconfitta ai rigori a Budapest dopo un estenuante pareggio per 1-1 in 120 minuti, perdendo il loro primo titolo europeo. Mentre i tifosi dell’Arsenal piangono la sconfitta, il leggendario ex allenatore del Manchester United non ha perso tempo nel far conoscere i suoi sentimenti riguardo all’approccio tattico adottato dal club del nord di Londra. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Sir Alex Ferguson definisce l’Arsenal una squadra noiosa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Champions League.

© Justcalcio.com - Sir Alex Ferguson definisce l’Arsenal “noioso” dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Sir Alex Ferguson would still dominate the Premier League

Notizie e thread social correlati

Mikel Arteta riflette sulla straziante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG: “Nessuno ti toglierà il dolore”Mikel Arteta ha commentato la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, affermando che “nessuno ti toglierà il dolore”.

Pronostici sulla finale di Champions League 2026: da Wenger a Pirlo, i verdetti dei grandi del calcio su PSG-Arsenal mentre il boss della Premier League definisce i detentori della “migliore squadra del mondo”Gli esperti di calcio hanno espresso le loro previsioni sulla finale di Champions League 2026 tra PSG e Arsenal.

Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleUn malore ha colpito a Manchester Sir Alex Ferguson, trasportato in ospedale dopo essersi sentito male prima della partita tra Manchester United e Liverpool, a Old Trafford. L'84enne leggendario ... sport.sky.it

Sir Alex Ferguson taken to hospital after feeling unwell before Man Utd vs LiverpoolSir Alex Ferguson has been taken to hospital after falling ill at Old Trafford. The legendary former Manchester United boss was expected to take in the Red Devils' clash with Liverpool on Sunday. But ... mirror.co.uk