Mikel Arteta ha commentato la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, affermando che “nessuno ti toglierà il dolore”. La partita si è conclusa con una vittoria del PSG, lasciando l’allenatore e la squadra del suo club con un senso di delusione. La sconfitta si è verificata ieri sera, e ancora si discute dell’esito tra tifosi e addetti ai lavori. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati nella rosa o nello staff.

2026-05-30 22:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha esortato i fan a “riconoscere la stagione che hanno avuto” dopo che i Gunners non sono riusciti a raggiungere una doppietta storica in modo crudele. I neo-campioni della Premier League non sono riusciti a raggiungere l’immortalità calcistica definitiva a Budapest quando il PSG li ha battuti ai rigori per vincere la Champions League. “Può essere facilmente un rigore. l’arbitro ha preso una decisione diversa con Mosquera – e sì, è importante.” Mikel Arteta reagisce alla sconfitta nella finale di UEFA Champions League e al rigore gridato da Noni Madueke. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mikel Arteta riflette sulla straziante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG: “Nessuno ti toglierà il dolore”

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Mikel Arteta Reacts After PSG Defeat – We Were So Close… UCL Final Interview

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