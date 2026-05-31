Il tennista ha effettuato visite mediche presso il J Medical dopo il ritiro al secondo turno di Parigi, a causa di un malore. Dopo i controlli, ha preso alcuni giorni di riposo. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma proseguirà con il programma di preparazione in vista di Wimbledon.

La quiete dopo la tempesta. Per Sinner, dopo la drammatica eliminazione al secondo turno contro Cerundolo, questi sono i giorni dell’elaborazione della delusione. Il numero uno del mondo ha sempre dimostrato di saper emergere più forte dalle difficoltà, e il riposo che si concederà almeno fino all’8 giugno gli servirà per disintossicarsi dalle scorie fisiche e mentali dell’inattesa e dolorosa sconfitta parigina. Intanto, resta prenotata una camera a Torino in vista degli accertamenti al JMedical, dove peraltro c’è già Musetti che sta svolgendo la riabilitazione per la lesione al retto femorale comparsa a Roma: il lungo ponte per la festa della Repubblica ha consigliato di muoversi senza fretta, per cui Jannik potrebbe sottoporsi ai test medici a metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, il programma verso Wimbledon: visita al J Medical per capire che è successo a Parigi, poi riposo e...

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SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

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