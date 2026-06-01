Sinner la stanchezza dietro ko a Roland Garros? Jannik a Madrid | Sono morto

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha dichiarato di essere molto stanco dopo la sconfitta a Roland Garros 2026. Lo stesso tennista ha affermato di sentirsi esausto e di essere arrivato a Madrid in condizioni di estrema fatica. La sua condizione fisica è stata descritta come “morta” durante una conferenza stampa. Sinner ha spiegato che la stanchezza ha influito sulla sua performance nel torneo spagnolo.

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