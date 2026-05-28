Al Roland Garros, il tennista italiano si è accasciato durante un match, lamentando crampi, nausea e confusione. È stato soccorso dai medici sul campo e ha abbandonato il gioco. Non sono stati comunicati dettagli sul suo stato di salute o eventuali diagnosi. La partita è stata interrotta e successivamente sospesa. La sua condizione è attualmente sotto monitoraggio.

Dal caldo alla confusione mentale: ipertermie del corpo transitorie «Quando il corpo non riesce più a smaltire il calore prodotto dallo sforzo e dall’ambiente esterno, nel caso più grave si parla di colpo di calore, una condizione potenzialmente letale che può provocare alterazioni neurologiche severe fino al coma», spiega il professor Fulvio Morello, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette della Città della Salute e delle Scienze di Torino. Ma, aggiunge, a causare malori come quello occorso a Sinner sono, «sindromi correlate al calore: forme transitorie che colpiscono soprattutto chi svolge attività fisica intensa sotto temperature elevate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crampi, nausea e confusione: che cosa c'è dietro il malore di Jannik Sinner al Roland Garros

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