Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver perso contro Cerundolo. Durante il match, Sinner ha faticato a vincere più di tre giochi, mentre Cerundolo ha attribuito la sua vittoria a una combinazione di fortuna e alle difficoltà di Sinner, come crampi e caldo. Cerundolo ha espresso dispiacere per l’eliminazione di Sinner, riconoscendo che si merita di vincere grandi tornei.

«Non riuscivo a vincere più di tre games. Sono stato fortunato. Mi dispiace per Jannik Sinner, si merita di vincere tanti Slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo. Spero che possa riprendersi quanto prima». Così Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria su Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. L’argentino ha commentato con sorpresa il successo ottenuto contro il numero uno azzurro, apparso in difficoltà nel corso del match disputato sulla terra rossa parigina. Cerundolo ha parlato anche delle condizioni fisiche dell’altoatesino, fermato da problemi che ne hanno limitato il rendimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner ko al Roland Garros, Cerundolo: “Mi dispiace per Jannik”

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