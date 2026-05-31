Dopo il torneo di Roland Garros 2026, Jannik Sinner si trova a Montecarlo per le vacanze. È stato fotografato mentre si spostava in vespa, accompagnato da alcune persone. Il tennista italiano ha scelto di rilassarsi nel Principato, lontano dai riflettori, e sono state scattate alcune immagini mentre si muoveva per le strade. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sue attività o piani futuri è stato comunicato.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si gode le vacanze dopo il Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi e si è concesso qualche giorno a Montecarlo prima di volare a Torino per gli esami e le analisi che chiariranno le cause del malessere accusato durante il match . L'articolo Sinner, relax a Montecarlo: ‘paparazzato’. in vespa proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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