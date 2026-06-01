Sinner e il ko al Roland Garros Isner | Colpa dei capelli rossi

Jannik Sinner ha perso al Roland Garros contro un avversario sconosciuto, secondo l'ex tennista John Isner, che ha detto che il motivo della sconfitta sono i capelli rossi di Sinner. Isner ha commentato in modo scherzoso, attribuendo la sconfitta ai capelli del tennista italiano. La partita si è conclusa con la vittoria dell'avversario di Sinner in tre set.

(Adnkronos) – Il ko di Jannik Sinner è colpa dei capelli rossi, parola di John Isner. L'ex tennista americano, oggi opinionista nei diversi tornei del circuito, ha commentato negli studi di Eurospost la sconfitta dell'azzurro nel secondo turno del Roland Garros 2026, arrivata in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. "Penso sia piuttosto evidente che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jannik Sinner e il bambino in carrozzina al Roland Garros -

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